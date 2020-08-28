هالة صدقي تحتفل بتخرج أبنائها وتوجه رسالة للأمهات المحترمات

احتفلت الفنانة هالة صدقي بحفل تخرج أبنائها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت "صدقي" صورة لأبنائها وسط أصدقائهم، أئناء احتفالهم بالتخرج من المدرسة، معلقة عليها:" مبروك لحبايبي حفله تخرج صيفية وبكره آخر يوم في الإجازة، مبروك لكل أم تعبت وجريت علي التمارين وعلي الدروس وعلي الدكتور، مبروك لكل الأمهات المحترمات ".

وفي سياق آخر، كان قد ظهر زوج الفنانة هالة صدقي عبر فيديو يوضح حقيقة المشاكل المتداولة مع طليقته، وأكد أن هناك مستندات رسمية تثبت استيلاء "صدقي" على أمواله، مشيرًا إلى أن القانون لم ينصفه حتى الآن.

وعلى جانب أخر، أثارت الفنانة هالة صدقي، حالة من الجدل بعد ظهور زوجها مُطالبًا بتحويلها للطب الشرعي وعمل تحليل DNA ، منكرًا نسب أبنائه منها إليه، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمحامي اتهم خلاله الفنانة هالة صدقي بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل بشكل مثير

للدهشة، ودون أى سند قانوني.

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ولجأت الفنانة هالة صدقي، للنائب العام بعد إثارة هذه الأقاويل من زوجها ومُحاميه، وتقدمت بمذكرة إلى النائب العام، ضد المحامي، يدعى صلاح السقا، ظهر في مقطع فيديو ووجه خلاله اتهامات لها بالاستيلاء على أموال زوجها سامح سامي، ورفع دعوى إنكار نسب أولادها.

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وقال المحامي في تصريحات صحفية إن "هناك العديد من القضايا بين الفنانة المصرية صدقي وزوجها المقيم حاليًا في أمريكا، أبرزها قضية إنكار النسب".

وأضاف: أن زوج هالة صدقي، قام بعمل توكيل عام لها، وأنه فوجئ في اليوم التالي مباشرة بقيامها ببيع قطعة أرض لنفسها، خلال فترة زواجهما، ثمنها يتجاوز مبلغ 6 مليون جنيه، وبدأت إثر ذلك المشاكل بينهما وسافر بعدها

إلى أمريكا " وأشار إلى أن هالة صدقيعانت من مشاكل إنجاب وسافرت إلى العاصمة لندن لإجراء حقن مجهري، وسط شكوك من زوجها بنسب الأبناء لها، مؤكداً أن "زوج الفنانة صدقي يؤكدأن هالة ليست أما للأبناء الذين تدعي أمومتها لهم"، وأن "البويضات التي تم أخذها في لندن ليست لهالة صدقي".

وردت الفنانة هالة صدقي على هذه الإتهامات التي تعرضت لها، حيث قالت في بيان، بإنها فوجئت بمقطع مصوّر لشخص يدّعي أنه محام، يتهمها فيه بالإستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل، ودون أي سند قانوني، وبشكل يثير الدهشة، كما تطرق إلى أمور عائلية خاصة، لم يبت فيها القضاء.

وأضافت: يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني ومن سمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه ومع الأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه.

وأكد البيان أنّ المحامي الخاص بالفنانة سيتقدم بمذكرة للنائب العام؛ لرفع قضية تشهير ضد هذا الشخص، وكذلك ضد زوجها السابق، كما سوف تتم مخاطبة نقابة المحامين للنظر في مدى مهنية ما حدث، وقياس الأضرار الواقعة على أسرة الفنانة جراء ذلك.