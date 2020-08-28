بعد تعرضه لحادث.. محمد محمود عبد العزيز: لسه في العمر بقية

وجهه الفنان محمد محمود عبد العزيز رسالة شكر لجمهوره ومتابعيه، بعد تعرضه لحادث سير، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب "محمد": شكراً جداً جداً جداً لكل اللى حاول يتطمن عليا وآسف لو ماعرفتش أرد على كل الاتصالات أو الرسايل والتعليقات وبطمن حضراتكم أنا تمام الحمد لله بخير بفضل ربنا سبحانه و تعالى و بدعواتكم ليا .. لسه في العمر بقية".

وأضاف: اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا .. اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا .

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وتعرض الفنان محمد محمود عبد العزيز لحادث سير على إحدى الطرق السريعة، بعد قطع مفاجيء في الكاوتش الأمامى، وكادت أن تنقلب السيارة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" وتدورأحداثه حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات

نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بين الجميع الكبار والصغار ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.

مسلسل "قيد عائلى" من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى .