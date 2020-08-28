تراند اليوم : بجلسة فوتوسيشن .. دينا فؤاد تهنيء إيمان العاصي بعيد ميلادها – صور

حرصت دينا فؤاد على تهنئة صديقتها إيمان العاصي بعيد ميلادها الموافق 28 أغسطس.

ونشرت دينا عبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق Instagram جلسة تصوير عفوية جمعهتا بإيمان العاصي وعلقت عليها كاتبة:”كل عام وانتي بخير يا أختي التي لم تلدها أمي، أحبك كثيراً”.









يشار إلي أن دينا فؤاد تصور مشاهدها حاليا في مسلسل “جمال الحريم” الذي تدور أحداثه حول الجن والدجل ومأخوذ عن قصص حقيقة.

مسلسل جمال الحريم، مسلسل عن الجن والدجل والشعوذة مأخوذ من قصص حقيقية، إنتاج: تامر مرسي – حسام شوقي، إخراج:منال الصيفي، تأليف: سوسن عامر، بطولة نور وخالد سليم”.

من ناحية آخرى شاركت إيمان االعاصي في الجزء الثاني من مسلسل “مملكة إبليس” عبر منصة شاهد vip.

وتدور أحداثه حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي أبليس، ليحاول كل منهم فرد ظهره وفرض نفسه فتوةً على الحارة، وخلال ذلك تنكشف أمامنا أسرارًا وخبايا عن ماضي أبليس، تغيّر موازين القوة، ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، كما سيكشف الفصل الثاني عن العديد من النجوم الأخرى، ومنمن بينهم ناهد السباعي، أحمد صيام وشريف الدسوقي المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني.

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