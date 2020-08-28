تراند اليوم : المطرب هشام صلاح يتهم عمر كمال بسرقة أغنيته “أموت أموت”

اشتعل خلال الأيام الماضية صراعا فنيا وقانونيا بين المطرب الصاعد هشام صلاح والمطرب الشاب عمر كمال فقد سجل المطرب هشام صلاح فيديو صدم المتابعين بعد ساعات من حذف أغنيته التي طرحها خلال الساعات الأخيرة وهي : مهرجان ” أموت أموت ” من على موقع اليوتيوب بعدما حققت انتشار واسع بين متابعي الأغنية الشعبية .

وأعرب المطرب هشام صلاح عن استياءه من تصرف المطرب عمر كمال حيث اتفق معه قبل عدة أشهر على تنفيذ ديو غنائي واتفقا على كافة التفاصيل الخاصة بالأغنية وتعهد الموزع الموسيقي إسلام ساســـو على تنفيذ الأغنية بإنهاء الاتفاق بين الطرفين ولكن وبدون مقدمات اعتذر عمر كمال عن تنفيذ الديو الغنائي سعيا منه لتنفيذ دويتو مع نجم من نجوم الموسيقى أسوه بصديقة حسن شاكوش الذي أطلق أغنية بجانب النجم أحمد سعــد .

وبسبب ظروف جائحة كورونا عطل المطرب هشام صلاح إطــلاق مهرجان ” أموت أموت ” عدة أشهر ثــم قام منذ أيام برفع الأغنية على قناته على موقع اليوتيوب ليتم حذفها فورا من الشركة المتعاقد معها المطرب الشعبى ” حمو بيكا ” – عمر كمال وتفاجأ هشام صلاح بالاحتيال على اغنيتة بنفس الكلمات والتوزيع دون العودة إليه.

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وتسبب الفيديو في استياء الكثير من المتابعين …مطالبين بتدخل نقابة المهن الموسيقية في هذه المهزلة حفاظا على حقوق أصحابها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية من التعدي الدائم من قبل بعض الملحنين .

يذكر أن هشام قدم 9 أغنيات متنوعة من الشعبي والكلاسيكي والغربي منها عربية – العباية السمرا – ملكش نايب، كما شارك بأغنية في فيلم “مطربين عن الطعام” بطولة نرمين ماهر، إيناس النجار، أحمد عزمي .