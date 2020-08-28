تراند اليوم : رانيا يوسف تهنئ أنغام بكليبها الجديد

هنأت الفنانة رانيا يوسف، النجمة انغام على كليبها الجديد الذي طرحته على “يوتيوب” ويحمل اسم “بحبك وبرتاحلك”.

ونشرت رانيا يوسف مقطع من الكليب عبر حسابها على تويتر، وعلقت: “الأغنية والكليب حلوين جدا.. من نجاح لنجاح يا أحلى أنغام” وردت أنغام، عليها، قائلة: “حبيبتي يا رانيا”.

أغنية «بحبك وبرتاحلك» لـ أنغام، من كلمات: صابر كمال، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى: تميم.

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تقول كلمات أغنية بحبك وبرتاحلك لـ أنغام:

أنا أنا أنا.. أنا بحبك أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح وعشان طيب وأمين وصريح جربتك في الضيق والشدة بس لقيتك راجل بصحيح