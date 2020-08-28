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تراند اليوم : رانيا يوسف تهنئ أنغام بكليبها الجديد

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فارس طارق 0 تبليغ

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هنأت الفنانة ، النجمة انغام على كليبها الجديد الذي طرحته على “يوتيوب” ويحمل اسم “بحبك وبرتاحلك”.

 

 

 

ونشرت رانيا يوسف مقطع من الكليب عبر حسابها على تويتر، وعلقت: “الأغنية والكليب حلوين جدا.. من نجاح لنجاح يا أحلى أنغام” وردت أنغام، عليها، قائلة: “حبيبتي يا رانيا”.

 

 

 

أغنية «بحبك وبرتاحلك» لـ أنغام، من كلمات: صابر كمال، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى: تميم.

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تقول كلمات أغنية بحبك وبرتاحلك لـ أنغام:

 

 

 

أنا أنا أنا.. أنا بحبك  أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح وعشان طيب وأمين وصريح  جربتك في الضيق والشدة بس لقيتك راجل بصحيح

 

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الكلمات الدلائليه
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