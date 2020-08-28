تراند اليوم : قصة تعرض إيمان العاصي للضرب والاختطاف من زوجها السابق

تحتفل اليوم الجمعة 28 أغسطس، إيمان عبد العظيم معز محمد، أو الفنانة إيمان العاصي، بعيد ميلادها الـ35، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة القاهرة عام 1985.

أما حالة إيمان العاصي الاجتماعية فهي مطلقة ولديها ابنة وحيدة تدعى ريتاج من زوجها السابق رجل الأعمال المصري نبيل سمير زانوسي.

وكانت هناك أزمة شهيرة بين إيمان العاصي، وزوجها السابق رجل الأعمال نبيل سمير زانوسي، فبعد مرور أربعة أشهر على الزواج، اشتعلت الخلافات بينهما قبل وقوع الطلاق.

وأعلنت «إيمان» أنها تعرضت للاختطاف من زوجها السابق، واعتدائه عليها بالضرب، للتنازل عن جميع حقوقها مقابل الطلاق، مشيرة إلى أن التجربة مؤلمة، وصلت إلى حد الإهانة الكبيرة خلال فترة زواجها.