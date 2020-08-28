تراند اليوم : هادي الجيار عن بناته : قلبي ضعيف معاهم – فيديو

تحدث الفنان هادي الجيار عن أسرته زوجته وبناته، وعلاقته بهم.

استعاد الجيار ذكريات قصة تعارفة بزوجته خلال حلوله ضيفا على برنامج “وشوشة” الذي يعرض عبر قناة “النهار”، وحكى أنه لم يكن يخطط للزواج أو يحدد عمرا ليتزوج فيه.

أضاف، أنه في يوم التقى بفتاة جاءت مع صديقة إلى مسرح الريحاني، حيث كان يشارك في مسرحية مع حسن عابدين، وقتها هذه الفتاة لم تعجب به وقالت إن دمه ثقيل، ثم بعدها التقيا مجددا وأصبحا أصدقاء ووجدها فتاة جدعة تتحمل المسئولية، وفعلا أحبها وتزوجها.

أما عن بناته قال إنه يحبهم كثيرا ووصفهم بـ”نور عينيه”، مضيفا أنه أحيانا ينزعج من نفسه لأنه يحبهما كما وصف “حب حريمي”.

أوضح مقصده أن طريقه حبه لهما مثل طريقة حب والدته له، موضحا أنه يخاف عليهما ويشعر أن قلبه ضعيف تجاههما.

يشار إلى أن هادي الجيار شارك في رمضان 2020 ضيف شرف في مسلسل “فلانتينو” من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، من بطولة دلال عبد العزيز، سمير صبري، داليا البحيري، حمدي المرغني، طارق الأبياري، محمد كيلاني وهدى المفتي.

