تامر حسني يُبدع من جديد.. “إختراع” يجمعه مع محمود العسيلي

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح النجم المصري تامر حسني أولى أغاني ألبومه الجديد “خليك فولاذي”، بعنوان “اختراع” يشاركه فيها على طريقة الديو الفنان المصري محمود العسيلي.

وجاء طرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب، كأوّل عمل يتولى تامر حسني إخراجه بنفسه، في فكرة مميّزة جدًا لتتناسب الأجواء مع كلمات الأغنية. في الكليب يتزوج تامر حسني حبيبته في زفاف مشترك مع محمود العسيلي وحبيبته، حيث تجمع بين حسني والعسيلي سنوات من الصداقة، شارك خلالها كل منهما الآخر بمغامراته مع حبيباته السابقات.

يروي تامر حسني ومحمود العسيلي بطريقة كوميدية في الأغنية كيف التقى كل منهما بحبيبته، فغيّرت نظرته إلى العلاقات، وكانت الـ”إختراع” الذي دفعه إلى اتخاذ قرار قطع حياة العزوبية والزواج.

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وأغنية “اختراع” من كلمات أحمد حسن راؤول، ولحن أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم وتم تسجيلها في استوديو Th production.

جدير ذكره أن الكليب حقق انتشارًا واسعًا فور طرحه حيث تداوله محبو تامر حسني ومحمود العسيلي بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي.