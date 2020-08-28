السجن عامان وغرامة مالية لسما المصري بسبب سب وقذف ريهام سعيد

صدر حكم جديد ضد الراقصة المصرية سما المصري، في القضية المرفوعة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، تتهمها فيها بالسب والقذف.وقضت محكمة الجنح الاقتصادية في مصر، اليوم الخميس، بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس مدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه.واتهمت ريهام سعيد الراقصة سما المصري بالسب والقذف، وذلك من خلال بلاغ رسمي تقدمت به ضدها يتضمن كافة الأدلة والمستندات المؤيدة بذلك.

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت في وقت سابق بمعاقبة سما المصري بالحبس مدة 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وتقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد سما المصري بسبب نشرها صورًا وفيديوهات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تثير الغرائز وتصنف تلك الصور على أنها صور إباحية.

وعلقت ريهام سعيد، على حكم حبس سما المصري بالقول: "سبحان الله السنة اللي فاتت زي النهارده استقبلت خبر وقفي من المجلس الأعلي للإعلام بصدمة لأني معملتش حاجة في حياتي أهم من مساعدة مرضى السمنة ونصيحتي كانت من خوفي عليهم لأن أنا مريضة سمنة.. ناس كتير اتخلت عني كانت بتعرفني فقط لشهرتي راحوا والأقنعة اترفعت واتصدمت في ناس كتير أوي ماشافوش مني غير كل خير ده غير الإهانة والسب".

وأضافت ريهام: "ناس كتير أوي غلطت فيه وهما مش فاهمين حاجة، في نفس يوم وقفي من غير شماتة ولكن بقناعة أن التوكل على ربنا فقط حتى لو ملكش حد كفاية بعد سنة النهارده يتفك الوقف، واللي عايرني إني مش بشتغل اتطرد شر طردة والمجلس الأعلى اتحل وسما أخدت حكم واللي كانوا بيعملوا فيديوهات ضدي حالتهم كرب واعتذروا في أقل من سنة رجع الحق عشان ربنا عادل وعظيم وكريم واللي عند ربنا مابيروحش. بشكرك يا رب".

وتابعت الإعلامية المصرية: "بشكر المحامي شعبان سعيد اللي في ضهري طول الوقت بشكر زوجي بشكر أي حد كلمني أو سأل عليّ وأنا مش بشتغل ومذيعة ومكسرة الدنيا بشكر الناس الأصيلة الجدعة زي الفانز وزي حمدي بدر ومحمد رمضان وياسمين عبدالعزيز وبدريه طلبة ودينا ومي كساب وإيمان العاصي وأصالة وأحمد رزق وعلاء الشربيني وسعد الصغير".

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واختتمت ريهام: "بشكر كل واحد عمل فولو البروفايل ده وأنا مش حاجة وولا حاجة مش بشتغل ومش عارفين هاشتغل تاني ولا لا.. مبسوطة بالسنة اللي بعدها مفيش حواليه غير الناس اللي بتحبني بجد.. بشكرك يا رب.. وبشكر القضاء العادل والدولة المحترمة.. الحق بقي بيرجع في مصر في عهد رئيس محترم وقوي.. الحمدلله".

وكشف أمر الإحالة أن ”المتهمة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام ومقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات“.

وأنكرت الراقصة سما المصري، الاتهامات الموجهة إليها في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، مؤكدة أن هاتفها كان مسروقًا، وأنها لم تنشر أي مقاطع فيديو مخلة بالآداب.

وقالت المصري أمام هيئة المحكمة في استئنافها على حكم حبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه: "تليفوني كان مسروق، ومنشرتش فيديوهات مخلة".

من جهته، قال مينا ناجى محامي سما المصري، إن الشكوى قدمت ضد موكلته قبل إذاعة مقاطع وهو ما يبرئ موكلته من الاتهامات الموجهة ضدها".

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