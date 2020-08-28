أحمد مالك ومى الغيطى يلتقيان فى عمل فنى للمرة الخامسة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الخامسة يلتقى النجمان الشابان أحمد مالك ومى الغيطى فى عمل فنى، حيث يقومان ببطولة المسلسل الجديد "تحقيق"، والعمل من تأليف محمد الدباح إخراج شانك Shank، ويشارك فى المسلسل الفنانة هدى المفتى وتارا عماد وزينب غريب وعلى قاسم وكمال أبو رية، ومن المقرر عرضة في شهر أكتوبر المقبل. Advertisements





ويعد هذا العمل الخامس الذى يجمع مي الغيطي وأحمد مالك، حيث شاركا مؤخرا في بطولة فيلم "قمر 14 " والذي سيتم طرحه في السينمات خلال الأشهر القادمة من إخراج هادي الباجوري، ومن قبل نجح الثنائي مي ومالك في تقديم دويتو فني لقى قبولا كبيرا لدى الجمهور من خلال فيلمي "اشتباك"، و"الجزيرة 2"، وأعمال دارميه أخرى منها مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وأخيرا مسلسل "تحقيق".

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