شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد مرسى يقدم ملتقى لعروض مسرحية "دعما للكاتب المصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبمبادرة وفكرة من المخرج محمد مرسي يقدم على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية في الفترة من ٣ سبتمبر إلى ٩ نوفمبر ٢٠٢٠ ملتقى لعروض مسرحية دعما للمؤلف المصري .

وأوضح الفنان والمخرج محمد مرسي أن مبادرته تعتمد على انتاج 10 عروض مسرحية قصيرة يقدم كل عرض لمدة ٣ ليالي ( خميس جمعة سبت من كل أسبوع ) ويتم تصويرهم احترافيا من خلال البيت الفنى للمسرح - فرقة مسرح الاسكندرية على مسرح بيرم التونسى بالاسكندرية بشرط أن تعتمد هذه العروض على نصوص مسرحية لمؤلفين مصريين لم يسبق تقديمها احترافيا على خشبة المسرح دعما للمؤلف المصرى ولاثراء المكتبة المسرحية بنصوص مسرحية مصرية جديدة لم يسبق تقديمها ذات أفكار ساميه وقادره على الامتاع والابداع والتثقيف تاركه أثر ايجابى على المجتمع والأفراد و يتم عرض هذه العروض عبر قناة وزاره الثقافة على الإنترنت بعد تقديمها للجمهور.

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مبادرة المؤلف المصري

وأوضح مرسي أن للتقدم للمبادرة والمشاركة في الملتقي شروط وضوابط منها : أن يكون نص العرض لمؤلف مصري وأن يكون النص المسرحى حديثا أو لم يسبق تقديمة احترافيا من قبل وألا يتجاوز زمن العرض ساعة وأن يكون عرضا مسرحيا إبداعيا في جميع عناصره وأن تؤكد العروض على الأفكار السامية وتكون قادره على الابداع والامتاع والتثقيف تاركه أثرا ايجابىا لمشاهديها

تنتج العروض من خلال البيت الفنى للمسرح بفرقة مسرح الاسكندريه التابعه له وتصور العروض في الفترة من ٢٣ إلى ٢٦ أغسطس ثم تقدم للجمهور في الفترة من ٣ سبتمبر إلى ٧ نوفمبر وذلك بمسرح بيرم التونسى ويتولي رئاسة الملتقي الفنان القدير إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ويدير الملتقي ويشرف عليه المخرج محمد مرسي المشرف أيضا علي فرقة الإسكندرية .