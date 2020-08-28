شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان برفقة الفنان العالمى ميتر جيمس: انتظروا مفاجأة كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع زيارة الفنان محمد رمضان إلى الإمارات، شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة جديدة برفقة المطرب العالمي ميتر جيمس، معلقا: "انتظروا مفاجأة كبيرة.. ثقة فى الله نجاح"، إلا أنه لم يعلن المزيد من التفاصل.



الفنان محمد رمضان عبر إنستجرام

ومؤخرا حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام بمقاطع فيديو خلال رحلته إلى دولة الإمارات، حيث ظهر برفقة أسرته، وهو يتجول في عدد من الأماكن داخل مدينة دبي.

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محمد رمضان برفقة الفنان جيمس

كما استغل الفنان محمد رمضان رحلته الخاصة لمدينة دبي الإماراتية، بصحبة أطفاله وعائلته، في ممارسة بعض التمارين الرياضية داخل الطائرة الخاصة التي يستقلها، حيث ظهر في مقطع فيديو جديد شارك به متابعيه وجمهوره عبر حسابه بموقع إنستجرام، وهو يؤدي بعض التدريبات داخل حجرته الخاصة في الطائرة التي يستقلها متجهة إلى مدينة دبي.

وظهر رمضان وهو يقوم بتأدية التدريبات على ألحان أغنيته الشهيرة نمبر وان، وسرعان ما حصد عددا كبيرا من المشاهدات على الفيديو الذي نشره عبر حسابه منذ دقايق.