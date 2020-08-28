تراند اليوم : سلوي عثمان تكشف عن دورها في أمل حياتي – فيديو

من المنتظر أن يبدأ عرض حكاية “أمل حياتي” من بطولة الفنانة حنان مطاوع، في مسلسل “إلا أنا”، يوم السبت المقبل.

وفي مقابلة مع برنامج “الراديو بيضحك” على إذاعة الراديو 9090، كشفت الفنانة سلوى عثمان عن أنها تجسد في حكاية “أمل حياتي” شخصية زوجة والد حنان مطاوع “أمل”، التي تحبها وتعتمد عليها في الكثير من الأمور، لكن من الطبيعي أن تخص إخوتها غير الأشقاء بأشياء أخرى.

وقالت سلوى عثمان إنها تشارك في خمس حلقات من حلقات حكاية “أمل حياتي” العشر، وبالإضافة إلى حنان مطاوع، والفنان بيومي فؤاد، تشارك في المسلسل أيضا الفنانة نانسي صلاح، ومجموعة كبيرة من الممثلين الشباب.

وأعربت سلوى عثمان عن إعجابها بما يقدمه في المسلسل المخرج أحمد حسن، الذي عملت معه عندما كان المخرج المساعد في مسلسل “يوميات زوجة مفروسة”، وأكدت سعادتها بالعمل مع الشباب الجدد.