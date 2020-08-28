تراند اليوم : اتفرج – دانا جبر تنافس انجي خوري وسما المصري بفيديو فاضح جدا

شاركت الفنانة السورية و نجمة باب الحارة التي لعبت دور جميلة في المسلسل الدمشقي الشهير الفنانة دانا جبر متابعيها و جمهورها عبر احدى مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور ظهرت بها جبر مثيرة و شبه عارية و أظهرت الكثير من مفاتنها مما استدعى الجمهور لتشبيه الطلالاتها باطلالة الفنانة الاستعراضية السورية انجي خوري المثيرة للجدل والفنانة الاستعراضية سما المصري التي حكم عليها بخمس سنوات بتهمة الفجور و المرحلة من بلدين عربيين بدء بلبنان الى الامارات الى سوريا بسبب ظهورها الفاضح و اسلوبها المثير على السوشيال ميديا.

و هاجم الجمهور نجمة مسلسل باب الحار الشهير باعتبارها من فنانات الصف الاول في الدراما السورية و غير محتاجة لظهور فاضح لتثير الجدل أو تكسب الشهرة

و كانت جبر قد عملت رفقة العديد من القامات الفنية في بداية مسيرتها الفنية بانضمامها لاسرة مسلسل باب الحارة في جزئه الثالث و الرابع الى جانب عباس النوري و صباح الجزائري ابو عصام وام عصام زعيم حارة الضبع في رمضان موسم 2009 و 2008 و كما شاركت في مسلسل صبايا و في الكثير من لوحات بقعة ضوء الكوميدي وفق عربي اليوم .