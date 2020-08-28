تراند اليوم : إستعدوا لوجع الدماغ .. عودة الإعلامية الموقوفة ريهام سعيد للساحة – فيديو

أعلنت ريهام سعيد عن عودتها من جديد للعمل الإعلامي ووقف قرار استبعدها.

وكشفت ريهام سعيد عن الخبر عبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق Instagram عن طريق نشرها فيديو لها من لقطات من برامجها على أغنية “يابلادنا يا حلوة” لعمرو دياب.

وعلقت ريهام على الفيديو كاتبة:”انهارده ٢٨ اغسطس، ماسمعش ولا اشوف حد بيكتب الاعلاميه الموقوفة، مابقتش موقوفه و السنه دي كلنا قعدناها في البيت مش انا لواحدي و عدت السنه بسلام يالا افرحوا معايه بالبدايه الجديده وًًالي جاي كله خير و نجاح انا متاكده لان ربنا كبير و عظيم . يا بلدنا يا حلوه بالناس الحلوه، بحبكوا اوي”.

جدير بالذكر أن محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قضت بمعاقبة سما المصرى فى قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه.

تضمن أمر إحالة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية أنها في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية، قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد، وقد تضمن الأمر طعنا في عرضها ونشرت بذلك مقطعا وقامت بإرساله لأصدقائها عبر تطبيق الواتساب، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.