تراند اليوم : شاهد .. ندي رحمي خست 82 كيلو وبقت زي القمر – فيديو

كشفت الممثلة ومقدمة البرامج ندي عن تفاصيل ورحلة إنقاص وزنها بعد إجراء عملية التكميم الجراحية.

وفي لقائها مع الفنانة نشوى مصطفى ببرنامج “بنت البلد” المعروض على قناة “المحور” قالت ندى رحمي أنها كانت تعاني من السمنة بشكل كبير وقررت إجراء عملية التكميم فور شعورها ببعض الآلم بظهرها وعدمم قدرتها على الحركة.

وأضافت ندى أنها أجرت العملية منذ 11 شهر خسرت فيهم 82 كيلو من زونها.

Advertisements

كما كشفت ندى عن وزنها قبل العملية وخسارة وزنها وهو 162 كيلو جرام.

ندى رحمي هي ممثلة ومقدمة برامج شاركت في العديد من الأدوار الكوميدية وفى بعض المسرحيات واشتهرت من خلال ظهورها مع باسم يوسف فى الجزء الثالث من برنامجه.

وأخر ما شاركت فيه ندى هو تقديمها لبرنامج “كلام ستات” مع شيريهان أبو الحسن وهيدي كرم على قناة on.