تراند اليوم : حفلة عمرو دياب تتسبب في توقف موقع أنغامي

تعرضت سيرفرات تطبيق أنغامي الشهير، لعطل مفاجئ، مع الدقائق الأولى لبدء حفل عمرو دياب الـ”اون لاين”؛ نظرا للإقبال الجماهيري الكبير.

وكان حفل عمرو دياب على أنغامي قد بدأ في تماما الخامسه من مساء اليوم، وبعد دقائق من بدء الحفل أصيب الموقع بعطل مفاجئ، نظرا للضغط الكبير الذي تعرض له التطبيق في نفس الوقت.

يذكر أن الهضبة قد طرح مؤخرا أغنيته أماكن السهر والتي احتلت قمة ترتيب الأغاني على تطبيق أنغامي وكذلك احتلت تريند موقع يوتيوب ، كما تصدر عمرو دياب تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحرك البحث الشهير جوجل.