تراند اليوم : هنعمل لغبطيطا لعمر كمال وشاكوش تصعد تريند 3 علي يوتيوب – فيديو

تصدر مهرجان “هنعمل لغبطيطا” لـ عمر كمال وحسن شاكوش تريند رقم 3 بعد طرحه عبر القناه الرسمية الخاصة بهم على موقع يوتيوب.

تقول كلمات المهرجان :”رجعنا ليكو .. هنعلم تاني فيكو .. جامدين دايما عليكو .. كاسحين كل المجال .. يلا الدنيا زيطا .. وهنعمل لغبطيطيتا

أسامينا دي ع الخريطه .. معروف مين التقال”.

وكان عمر كمال،طرح مؤخرا أغنية “شيكولاتة سايحة” بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوته توزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.