تراند اليوم : عايزة تبقي حلوة أسمعي كلام صبا مبارك

تواصلت الفنانة صبا مبارك مع جمهورها عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram وأجابت على أغلب أسئلتهم.

كشفت صبا عن سر رشاقتها وظهورها في الفترة الماضية بنحافة ملحوظة.

قالت صبا إنها تجرب الصيام المتقطع، تأكل خلال 6 ساعات وتصوم 18 ساعة.

أما عن جديدها قالت إن لديها فيلمين لم يعرضا بعد، وتحضر لعمل تليفزيوني عالمي، والآخر عربي بمستوى عالمي أيضا.

يشار إلى أن صبا مبارك عرض لها في رمضان 2020 مسلسل “حارس الجبل”، للمخرج الأردنى سائد الهوارى، تأليف الكاتب حازم ‏فضة، ‏بطولة السعودى عبد المحسن النمر، منذر رياحنة وخالد القيش، ويروى قصص القبائل بكثير من التشويق‎.