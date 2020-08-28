مالوما يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا على يوتيوب

متابعة بتجــــــــــرد: حقق كليب HAWÁI للنجم الكولومبي العالمي مالوما أكثر من 85 مليون مشاهدة بعد شهر واحد فقط على طرحه عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”. وتتصدّر الأغنية المراتب الأولى في قائمة الأغاني الأكثر طلبًا وتحميلًا عبر أهم التطبيقات الموسيقية في العالم. وكان مالوما قد فاجأ جمهوره بطرح ألبومه الخامس بعنوان PAPI JUANCHO. Advertisements ألبوم PAPI JUANCHO هو الألبوم الخامس في مشوار مالوما الفني. ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا، كما وحصل مؤخرًا على جائزة “أفضل ألبوم غنائي لاتيني” ضمن مهرجان Latin GRAMMY Awards لهذا العام.

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