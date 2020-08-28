متابعة بتجــــــــــــرد: ذكرت صحيفة “الصباح” التركية أن الثنائي التركي النجمين بوراك أوزتجفيت وزوجته فهرية إفتجين فتحا حساباً مصرفياً باسم طفلهما كاران ووضعا فيه مبلغاً من المال كوديعة على أن يضعا كل شهر مبلغاً مالياً للإدخار.
وسيستمران بذلك حتى يبلغ كاران الثامنة عشرة من عمره. كما يستعد الزوجان للاستثمار في العقارات، وفقاً لما ورد في الصحيفة. وتأتي هذه الخطوة منهما بهدف تأمين مستقبل كريم لنجلهما.
في سياق آخر، عاد أوزتجفيت منذ أيام إلى موقع التصوير، حيث بدأ بتصوير الموسم الثاني من مسلسله “المؤسس عثمان”، وذلك بعد توقّف استمرّ أسابيع عدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بوراك أوزتجفيت وفهرية إفتجين يتخذان هذا القرار من أجل طفلهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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