عمر كمال يبيّن سر تراجع نسب استماع المهرجانات عبر "يوتيوب"

تراجعت نسبة استماع ومشاهدة المهرجانات الغنائية بشكل عام في مصر الفترة الأخيرة وبشكل خاص لكل من مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش.

جاء ذلك رغم أن أغنية "بنت الجيران" تخطت 400 مليون مشاهدة، و"عود البطل" حققت أكثر من 300 مليون مشاهدة، و"شمس المجرة" تخطت 90 مليون مشاهدة، إلا أن مهرجان "شوكولاتة سايحة جوه كيك" والذي يعد آخر مهرجان طرحه عمر كمال وحسن شاكوش على "يوتيوب" لم يحقق سوى 30 مليون مشاهدة وهي نسبة قليلة مقارنة بالنسب السابقة.

وكشف مغني المهرجانات عمر كمال خلال حديثه" سر تراجع نسب استماع أغاني المهاجرات عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" خلال الفترة الماضية.

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أوضح "عمر" إن 30 مليون ليس قليلا ولكن مقارنة بنسب المشاهدة السابقة فهو قليل بالفعل، موضحا أن ذلك يرجع إلى الظروف التي يعيشها العالم بشكل عام بسبب انتشار فيروس كورونا.

واختتم أن: "هذا الوضع صعب أثر على الجميع بالسلب كما أننا في الصيف وهو موسم غنائي للحفلات وهذا أثر بالسلب على نسب الاستماع ولكن الحياة أصبحت تعود لطبيعتها وسيعود كل شيء كما كان".

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