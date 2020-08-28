سميره سعيد في حفل مباشر عبر "تيك توك" وتطلق أغنية جديدة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: تستعد الفنانة المغربية سميرة سعيد لإحياء حفل مباشر عبر تطبيق "تيك توك" يوم الخميس المصادف ١٠ سبتمبر المقبل، وستطلق خلال الحفل أغنية جديدة بعنوان قط وفار، من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع النابلسي، وأعلنت عنها بطريقة ظريفة من خلال فيديو صوره إبنها شادي لها وهي تضع اللمسات الأخيرة على الأغنية في الإستوديو الذي أنشأته في منزلها.

وكانت الفنانة الكبيرة قد أعلنت قبل أيام إنضمامها لتطبيق تيك توك وقامت بنشر العديد من الفيديوهات التي تفاعل معها جمهورها ومحبيها.



يذكر أن آخر أعمال سميرة سعيد كان أغنية بعنوان "واقع مجنون" من كلمات بهاء الدين محمد، وإخراج نضال هاني.