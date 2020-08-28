إصابة الفنانة العراقية آسيا كمال بفيروس كورونا

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أعلنت نقابة الفنانين العراقيين عن إصابة الفنانة الكبيرة آسيا كمال بفيروس كورونا.
وقال نقيب الفنانين جبار جودي إن "الفحص الطبي أظهر اليوم إصابة الفنانة آسيا كمال بفيروس كورونا".
كما نشرت الفنانة آلاء حسين صورة تجمعها مع آسيا كمال، وعلّقت عليها بأنها صاحبة الوقفات وأنها قادرة على مواجهة كورونا، متمنية لها الشفاء العاجل.
وآسيا كمال ممثلة عراقية من مواليد بغداد، 1 تشرين الثاني 1961، من عائلة كردية، ودخلت المجال الفني منذ عام 1975، وهي طالبة في الدراسة المتوسطة ثم شاركت في تقديم مسرحية (كلكامش) للمخرج سامي عبد الحميد.
ودرست كمال في معهد الفنون الجميلة وقدمت أعمالاً داخل المعهد ومع الفرقة القومية للتمثيل اقترح عليها المشرف الفني حميد سوداني المشاركة في أعمال تلفزيونية منها سباعية الغائب ولن ينتكس الوليد الجزء الثاني، وقدمت العديد من الأدوار في التلفزيون والمسرح العراقي ونقطة التحول في مسيرتها كانت بعد مشاركتها بمسلسل المسافر مع الفنان كاظم الساهر عام 1993 من إخراج فلاح زكي.
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