نتفليكس تلغي إنتاج الجزء الثالث من مسلسل "Altered Carbon"

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"الخليج 365" من بيروت: قررت منصة "نتفليكس" العالمية وقف إنتاج الموسم الثالث من مسلسل الخيال العلمي الأميركي Altered Carbon، وذلك بسبب تراجع عدد المشاهدات اللازمة لتغطية ميزانية الإنتاج، بحسب ما ذكر في مجلة فارايتي المتخصصة بصناعة الترفيه.

وأصدرت ”نتفليكس“ الموسم الثاني من المسلسل في فبراير الماضي، بعد عامين تقريبًا من طرح الموسم الأول الذي قيل ان كلفة إنتاجه تعادل كلفة إنتاج المواسم الثالث الأولى من المسلسل الشهير لعبة العروش الذي اشتهر بأنه المسلسل الاكثر كلفة انتاجياً.

كما أصدرت نتفليكس في مارس الماضي نسخة سينمائية من العمل كفيلم رسوم متحركة "أنيمي" حمل نفس الإسم، بعد شهر واحد من طرح الجزء الثاني من المسلسل مما يوحي بأن مخططات المنصة كانت كبيرة قبل أن تواجه بأرقام المشاهدة المخيبة للآمال.

يذكر أنه في الموسم الثاني من Altered Carbon تم تغيير البطل المحوري حيث قام أنتوني ماكي بدور بطل الرواية "تاكيشي كوفاكس"، بدلاً من الممثل جويل كينمان الذي أدى الدور في الموسم الأول، مما صعب على الجمهور تقبل هذا التغيير.

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كما أن نص الموسم الأول كان أقوى بكثير من الموسم الثاني. هذه الأسباب مجتمعة أدت الى تراجع نسب المشاهدة ومن ثم إتخذ قرار الإلغاء في أبريل الماضي.

وتدور أحداث الجزء الثاني، المستوحى من رواية بنفس الإسم صدرت عام 2002 للمؤلف البريطاني ريتشارد ك مورغان، بعد مرور 30 عاماً على أحداث الجزء الأول.

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