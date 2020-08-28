شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الليف: ندمان على تجربة "ولاد إمبابة" وأعيش حياتى بالسلف والدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المطرب نادر أبو الليف، لـ"الخليج 365"، أنه نادم على مشاركته فى مسلسل "ولاد إمبابة" خلال الموسم الرمضانى الأخير، وأشار إلى أن صداقته بمنتج المسلسل دمرته لأنه أوهمه أنه سيشارك بدور كبير وقوى إلا أنه كان وهم ولم يظهر إلا فى مشهدين أو ثلاثة.

وانتقد أبو الليف مطربى المهرجانات، وأشار إلى أنه لا يعترف بهم وعن حفلاته وأغانية الجديدة قال "كورونا خربت بيتى لأن كل الحفلات تم إلغاؤها ومنها حفلات بأمريكا ودبى وأبو ظبى" وأنه يعيش حياته حاليا بالسلف والدين.

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ويستعد المطرب نادر أبو الليف لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "زنانة"، من كلمات السيد على، وألحان عماد تاج، وتوزيع موروا، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة بمناسبة صيف 2020 على يوتيوب.

وينشر ”الخليج 365” جزءا من كلمات أغنية زنانة، قبل طرحها، وتقول "عصبية بتعلى صوتك ليه عليا الناس بصالنا ياوليا.. لاء لمى الدور وهدى شويا اتهدى أحسانلك.. زنانة طلباتك ليه مابتخلاصشى.. ولغيرك عمالة تبصى.. كفايا أكل شوايا وخسى.. وبصى على نفسك".

من ناحية طرح أبو الليف مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "حبك أقوى من الكورونا" من كلمات محمود ماهر، ألحان مودى سعيد، وهى الأغنية الدعائية لمشروع مسرحى بعنوان "مسرح أون لاين أت ناين" عبارة عن عروض مسرحية واسكتشات "أون لاين".