شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود ينضم لمبادرة زهير مراد لمساعدة ضحايا انفجار مرفأ بيروت.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم العالمي مينا مسعود إلى حملة المصمم اللبنانى زهير مراد ومبادرته لجمع التبرعات لصالح لبنان، من خلال تصميمه تي شيرت يطرحه للبيع عبر موقع على الإنترنت وتذهب أرباح بيعه لإحدى الجمعيات المهتمة بتوفير الاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت.

ونشر النجم العالمي صاحب الأصول المصرية صورة له وهو يرتدي تي شيرت المصمم اللبناني، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليعلن انضمامه للمبادرة، وكتب: "أنضم إلى مبادرة زهير مراد لمساعدة سكان بيروت اللذين فقدوا الكثير في هذه المأساة، 100% من أرباح هذا الإصدار ستصل للكثيرين ممن يحتاجون للمساعدات الإنسانية".

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ورغم خسارته الكبرى الناتجة عن انفجار بيروت، أطلق المصمم اللبناني العالمي زهير مراد تلك المبادرة لجمع التبرعات للبنان، قبل أيام، وذلك من خلال تصميمه لتي شيرت يطرحه للبيع عبر موقع على الإنترنت وتذهب أرباح بيعه لأحد الجمعيات المهتمة بتوفير الاحتياجات الإنسانية لسكان مدينة بيروت.

ونشر زهير مراد صورته معلقا عليها بكتابة: "انضموا إلىّ فى مساعدة أهل بيروت الذين فقدوا الكثير خلال هذه المأساة المدمرة.. 100٪ من أرباح هذا القميص ستدعم جهود الإغاثة من خلال offre.joie، المتواجدة حاليًا على الأرض اللبنانية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت لدعم البلد".