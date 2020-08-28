شكرا لقرائتكم خبر عن إيحاءات جنسية فى أغنية "لغبطيطا" وليه استعان الهضبة بدينا الشربينى فى "مع صحصاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناول برنامج "مع صحصاح"، الذى يقدمه الزميل عمرو صحصاح، فى حلقة اليوم الجمعة، العديد من الأخبار الفنية بشكل ساخر، منها ما الذى يقصده الهضبة عمرو دياب من وراء أغنية "أماكن السهر"؟ وسر الاستعانة بدينا الشربينى فى تصوير الفيديو كليب، وكواليس "سيشن" الصور الذى خضعت له الفنانة سمية الخشاب بالبرتقال.

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وتناولت الحلقة أيضًا العديد من الأخبار الفنية الأخرى، منها سر الإيحاءات الجنسية فى فيديو كليب أغنية "هنعمل لغبطيطا" لمطربى المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، وحكاية ياسمين رئيس مع فيلم "بلاش تبوسنى"، ولماذا طلب أيمن بهجت قمر الطبطبة من حسين الجسمى؟

برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير حسام عاطف، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.