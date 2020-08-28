شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تنتهى من مسلسل "بأثر رجعى" بعد أسبوع تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانة مى سليم المشاهد الأخيرة لها بمسلسل "بأثر رجعى" الذى انطلق تصويره منتصف الشهر الماضى، حيث يتبقى أسبوعا فقط لأسرة العمل ويتم الانتهاء من آخر المشاهد تمهيداً لعرضه على إحدى المنصات الرقمية، خاصة أنه ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف فتحى الجندى وإخراج معتز حسام.

مسلسل "بأثر رجعى" يشارك فى بطولته إلى جانب مى سليم ومحمد عز كل من توني ماهر وهالة فاخر وهاجر الشرنوبى وإيناس شيحة وخالد محروس ومحمد حسني وشمس وعلاء زينهم وسعيد صديق ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف جارٍ الاستقرار عليهم وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى.

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باثر رجعى

يذكر أن مى سليم تواصل تصوير مشاهدها الأخيرة أيضاً من مسلسل "خيط حرير" مع مى عز الدينحيث يتبقى لها يومين فقط وتودع العمل الذى توقف قبل شهر رمضان الماضى بسبب فيروس كورونا، ويشارك فى بطولته ومحمود عبد المغنى ونيكولا معوض وسوسن بدر هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.

أما محمد عز فيظهر كضيف شرف فى مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهند صبرى وماجدة زكى وهشام سليم ونضال الشافعى وندا موسى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل وهو تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، كما يصور فيلم بعنوان "باركود 615" بمشاركة أحمد عزمى وراندا البحيرى وسامية الطرابلسى وهاجر الشرنوبى.