شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع فيلم "توت توت".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت النجمة نبيلة عبيد ذكرياتها مع فيلم "توت توت"، الذى أنتج في عام 1992، موضحة أنها حصلت على أكثر من جائزة عنه من ضمنها أفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية السينمائى. ونشرت نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع تويتر فيديو يحتوى على بعض المشاهد من فيلم "توت توت"، وعلقت: "فيلم توت توت قصة عصام الشماع إخراج عاطف سالم، حصلت على أكثر من جائزة عن الفيلم ده ومنها جائزة أحسن ممثله من مهرجان الإسكندرية السينمائي مساكم ورد.. وحشتونى".
وكانت النجمة نبيلة عبيد قد أعلنت عن صدور كتاب قريبًا يرصد مشوارها الفنى من تأليف الباحث والمؤرخ السينمائى محمود قاسم، يتناول استعراض مطول لجميع أفلامها فى السينما المصرية .
يشار إلى أن آخر أعمال نبيلة عبيد مسلسل "سكر زيادة"، والذى دارت أحداثه فى إطار كوميدى، وشارك فى العمل كل نادية الجندى وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد.
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