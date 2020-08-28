شكرا لقرائتكم خبر عن غدا .. بداية عرض حكاية أمل حياتى من مسلسل "إلا أنا" على DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غدا السبت مجموعة قنوات DMC عرض حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" بطولة الفنانة حنان مطاوع وبيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا انا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت.

وبدء تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، وجاري تحديد موعد بداية تصوير الحكاية الخامسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش. Advertisements مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدا .. بداية عرض حكاية أمل حياتى من مسلسل "إلا أنا" على DMC لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.