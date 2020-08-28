شكرا لقرائتكم خبر عن نجم La Casa De Papel يستغل فترة توقف تصوير الموسم الجديد فى تسلق الجبال.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم الإسباني داركو بيريك، صاحب شخصية هيلسنكي في مسلسل العصابات La Casa De Papel، على استغلال توقف تصوير الموسم الجديد من السلسلة الشهيرة في قضاء بعض أوقاته في الطبيعية وتسلق الجبال. وشارك النجم العالمي صاحب الـ 43 عاما متابعيه وجمهوره بصورة جديدة وسط إحدى الجبال العملاقة في إسبانيا، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ليشير إلى المكان بأنه منزله المفضل بدلاً من الإشارة إلى موقع تصوير الصورة.

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وأعلنت شبكة نتفليكس منذ أسابيع قليلة عن بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel"، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال، كما يشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات، وبدأ تصويره فى الثالث من أغسطس الحالى، المسلسل فكرة أليكس بينا.

وصرح مبتكر ومنتج المسلسل أليكس بينا: "لقد قضينا عاماً كاملاً نفكر في كيفية إنهاء عملية السطو ووضع البروفيسور للمحاكمة وكيفية وضع الأحداث غير القابلة للتغيير لبعض الشخصيات في المسلسل. وتوصلنا لأهمية وجود جزء خامس لمسلسل (البروفيسور)، حيث تصل الحرب إلى قمة التشويق والإثارة من خلال الموسم الخامس".