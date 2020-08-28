شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الجزء الثانى من مسلسل "بـ100 وش" لنيللى كريم وآسر ياسين لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر صناع مسلسل "بـ100 وش" للنجمة نيللى كريم والنجم آسر ياسين تأجيل تحضيرات الجزء الثانى من المسلسل بعد نجاح الجزء الأول فى شهر رمضان الماضى، وكشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل عن تأجيله لعام 2022، والسبب هو أن المخرجة كاملة أبو ذكرى لا تعمل فى موسمين متتالين وتفضل أن تأخذ وقتا من الراحة لذلك تم تأجيل المسلسل.

ودارت أحداث المسلسل حول "سكر وعمر" وعمليات نصب باخترافية شديدة بشكل كوميدى وكشفت بداية الحلقات بأن عمر - آسر ياسين قام بالنصب عليها فهو نصاب محترف ايضًا لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب اكبر.

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مسلسل "بـ100 وش"، شارك فى بطولته كل من آسر ياسين ونيللى كريم وعلا رشدى وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقى ودنيا ماهر وزينب غريب وحنان يوسف وسلوى محمد على ولؤى عمران وسارة التونسى ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.