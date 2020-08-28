بالفيديو| نسرين أمين تسبح في البحر.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت "أمين" وهي تسبح في البحر، خلال عطلتها الصفية، في الغردقة.

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي عبر عن حبه لها، وقال أحدهم:"بلطية"، وقال أخر "سمكة"، وكتبت متابعة "جميلة"

وعرض للفنانة نسرين أمين مؤخرًا ، فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، ريهام عبدالغفور، محمود عبدالمغني، صلاح عبدالله، ميدو عادل، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد العدل.