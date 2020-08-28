بطولة حنان مطاوع.. بدء عرض "أمل حياتي" من مسلسل "إلا أنا" غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تبدأ مجموعة قنوات DMC عرض حكاية "أمل حياتى"، غدا، ضمن مسلسل إلا أنا.

الحكاية بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، ونور محمود، ونانسي صلاح، وشاهيستا سعد، ورامى الطمباري، وأحمد كشك، ورضوى الشريف، وسمر علام.

وهو من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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يذكر أن حكايتي "بنات موسى" و"سنين وعدت" قد عرضتا قبل رمضان، وحكاية أمل حياتي هي الثالثة.

وفي سياق آخر، بدأ تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "أمر شخصى" بطولة شيري عادل، وجارٍ تحديد موعد بداية تصوير الحكاية الخامسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.

مسلسل "إلا أنا " دراما مستوحاة من قصص حياتية، وفكرتها للكاتب يسرى الفخراني، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات.