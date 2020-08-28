حفل عمرو دياب يتسبب في عطل فني بسيرفرات أنغامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:
تعرضت سيرفرات تطبيق أنغامي الشهير لعطل مفاجئ مع الدقائق الأولى لبدء حفل عمرو دياب أون لاين، نظرا للإقبال الجماهيري الكبير، حسب البيان الصادر.
وبدأ حفل عمرو دياب على "أنغامي" في الخامسة مساءً، وبعد دقائق من بدء الحفل تعرض الموقع لعطل مفاجئ، نظرًا للضغط الكبير الذي تعرض له التطبيق في نفس الوقت.
يذكر أن الهضبة قد طرح مؤخرا أغنيته أماكن السهر، التي احتلت قمة ترتيب الأغاني على تطبيق أنغامي، وكذلك احتلت تريند موقع يوتيوب، كما تصدر عمرو دياب تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحرك البحث الشهير جوجل.
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