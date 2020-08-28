تفاصيل أول مرة تعرفوها.. عائشة بن أحمد ضيفة "معكم منى الشاذلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل الفنانة التونسية عائشة بن أحمد ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "Cbc"، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

نشرت عائشة صورًا من الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"الليلة هكون ضيفة برنامج معكم منى الشاذلي وهنتكلم عن توأم روحي وتفاصيل أول مرة تعرفوها عني".

احتل المركز الأول فيلم توأم روحي، محققا 350 ألفا و921 جنيها، في شباك التذاكر، أمس الخميس.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، وعائشة بن أحمد.