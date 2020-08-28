داخل أتوبيس.. الفيشاوي ينشر صورا من كواليس "30 مارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشر الفيشاوي صورا عبر حسابه على "إنستجرام" من كواليس فيلم "30 مارس". وظهر الفيشاوي ودينا الشربيني والمخرج أحمد خالد موسى، داخل أتوبيس الهيئة. وعلق الفيشاوي: "أماكن الشغل". ويواصل الفيشاوي تصوير فيلم 30 مارس، بطولة عدد كبير من النجوم بينهم خالد الصاوي وأسماء أبو اليزيد ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح.

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