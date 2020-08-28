"مع الملكة".. محمد سامي ينشر صورة رفقة مي عمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر المخرج محمد سامي صورة تجمعه بزوجته الفنانة مي عمر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق "سامي" على الصورة :"مع الملكة". احتفل المخرج محمد سامي منذ أيام بعيد ميلاده، إذ أنه مواليد 26 أغسطس عام 1983. وكانت أخر أعمال محمد سامي مسلسل "البرنس"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء.

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