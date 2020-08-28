28 أغسطس.. دليل أفلام سهرة الجمعة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات، على عرض باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة؛ لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة اليوم 28 أغسطس:

MBC 2

في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم Thor: Ragnarok، إنتاج عام 2017، بطولة توم هيدليستون، بينيديكت كامبرباتش، إدريس إلبا، كيت بلانشيت، تأليف كريس كايل، ومن إخراج تايكا وايتيتي.

تدور قصة الفيلم حينما يُسجن ثور في الجانب الآخر من الكون، ويجد نفسه في سباق مع الزمن للتصدي لراجناروك وإيقاف مخطط يهدف إلى تدمير عالمه، ويصبح تحت رحمة تهديد مطلق جديد لا يعرف الرحمة.

أما في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، تعرض القناة فيلم LOGAN، إنتاج عام 2017، إخراج جيمس مانجولد.

الفيلم هو الجزء العاشر من سلسلة أفلام إكس-من، والفيلم الثالث والأخير الذي يظهر فيه وولفرين، وتدور أحداثه حول لوجان المنهك برعاية البروفيسور إكس الذي أعياه المرض في مخبأ يقع عند الحدود المكسيكية. لكن سرعان ما تنتهي محاولات لوجان للاختباء من العالم وإرثه بالفشل مع وصول متحولة شابة تطاردها قوى ظلامية.

MBC Max

وفي تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" فيلم The Huntsman Winters War، إنتاج عام 2016، بطولة كريس هيمسوورث، تشارليز ثيرون، إيميلي بلنت، سام كلافلن، ومن إخراج سيدريك نيكولاس.

تدور أحداث الفيلم، عندما تتعرض الملكة فريا للغدر على يد شقيقتها الملكة الشريرة رافينا التي قامت بتجميد قلبها عن الحب وأطلقت العنان لقوتها الجليدية التي لم تكن تعلم بوجودها، لكن مع تصاعد حدة المعركة بين الملكتين، يتوجب على الصياد إريك مساعدة فريا على هزيمة شقيقتها.

في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم King Arthur: Legend of the Sword، إنتاج عام 2017، بطولة تشارلي هونام، جود لو، إريك بانا، دجيمون هونسو، ومن إخراج جاي ريتشي.

تدور أحداث الفيلم، عندما يتعرض والد آرثر للقتل ويقوم عمه بالسيطرة على مقاليد الحكم عنوة، يُسلب من آرثر حقه الطبيعي وينشأ في الأزقة الخلفية للمدينة هائما ليس لديه أي فكرة عن هويته الحقيقية، لكن سرعان ما تنقلب حياته رأسا على عقب عندما يتمكن من سحب سيف مغروس في قلب صخرة.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم RoboCop، إنتاج عام 2014، بطولة جويل كينمان، غاري أولدمان، مايكل كيتون، صامويل جاكسون ومن إخراج جوزيه باديا.

الفيلم هو إعادة صنع لفيلم روبوكوب، تدور أحداثه في عام 2028 في ديترويت، بعدما يتعرض الزوج والأب المحب والشرطي المقدام أليكس مورفي لإصابة حرجة أثناء تأديته لمهامه، ترى شركة أومني كورب القابضة متعددة الجنسيات في ذلك فرصة سانحة للحصول على رجل شرطة نصف إنسان ونصف آلي.

MBC Bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم Mohenjo Daro، إنتاج عام 2016، بطولة هريثيك روشان، بوجا هيجدي، كبير بيدي، أرونوداي سينج، تأليف وإخراج أشوتوش جواريكر.

تدور أحداث الفيلم قبل الميلاد، يصل المزارع الشاب سارمان إلى موهينجو دارو ويلتقي بابنة الكاهن تشاني، وفي خضم سعيه للفوز بحبها، يكتشف سارمان أسرارا لم يكن من المفترض أن يعرفها أحد، تتعلق بتشاني وموهينجو دارو وماضيه الخاص.