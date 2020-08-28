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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على التعليق على عودة زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.
وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "لأن المصريين بعد رفع الحظر واستئناف النشاط ورغم التشديد على الاحتياطات، التزموا بها حوالي أسبوعين ثم بعد انخفاض الإصابات (المسجلة) قرروا أن الكورونا انتهت".
وأضاف: "بالضبط مثلما حدث في بعض الدول الأوروبية والتي تستقبل الآن الموجة الثانية.. فلنعد إلى الالتزام، لأن ثمن إعادة الغلق سيكون فادحا".
كان بيان وزارة الصحة أعلن أمس ارتفاع حالات المصابين بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر "الحلفاوي" بعد زيادة مصابي كورونا: "ثمن إعادة الغلق سيكون فادحا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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