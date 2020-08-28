القومي للمسرح والموسيقى يوجه الشكر للدكتور أشرف زكي

تقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، بالشكر والتقدير والعرفان للأستاذ الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون لدعمه اللا محدود للمركز. والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، بالشكر والتقدير والعرفان للأستاذ الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون لدعمه اللا محدود للمركز. ووافق مجلس الأكاديمية على إهداء المركز القومي للمسرح والموسيقى Advertisements والفنون الشعبية نسخة من رسائل الماجستير والدكتوراة التي تتم مناقشتها داخل معاهد أكاديمية الفنون لتصبح مرجعاً للباحثين والدارسين والمهتمين بمجال المسرح والموسيقى والفنون الشعبية داخل المركز. والفنون الشعبية نسخة من رسائل الماجستير والدكتوراة التي تتم مناقشتها داخل معاهد أكاديمية الفنون لتصبح مرجعاً للباحثين والدارسين والمهتمين بمجال المسرح والموسيقى والفنون الشعبية داخل المركز. كما وافق الدكتور أشرف زكي على منح المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية منفذ لعرض وتسويق إصدارات المركز بأكاديمية الفنون، مما يساهم ويدعم رؤية الفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية لجعل المركز منبراً بحثياً في مجالاته الثلاثة. والفنون الشعبية منفذ لعرض وتسويق إصدارات المركز بأكاديمية الفنون، مما يساهم ويدعم رؤية الفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية لجعل المركز منبراً بحثياً في مجالاته الثلاثة. يذكر أن الدكتور أشرف زكي طوال تاريخه الفني والقيادي داعماً رئيسيا وفعالاً على كافة المستويات ولجميع المؤسسات فناناً ونقيباً وقيادة.

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