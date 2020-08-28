القومي للمسرح والموسيقى يوجه الشكر للدكتور أشرف زكي

تقدم المركز القومي للمسرح والموسيقىوالفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، بالشكر والتقدير والعرفان للأستاذ الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون لدعمه اللا محدود للمركز.
ووافق مجلس الأكاديمية على إهداء المركز القومي للمسرح والموسيقى
كما وافق الدكتور أشرف زكي على منح المركز القومي للمسرح والموسيقىوالفنون الشعبية منفذ لعرض وتسويق إصدارات المركز بأكاديمية الفنون، مما يساهم ويدعم رؤية الفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية لجعل المركز منبراً بحثياً في مجالاته الثلاثة.
يذكر أن الدكتور أشرف زكي طوال تاريخه الفني والقيادي داعماً رئيسيا وفعالاً على كافة المستويات ولجميع المؤسسات فناناً ونقيباً وقيادة.
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