عطل بعد دقايق من بدء حفلة عمرو دياب علي أنغامي

تعرض سيرفر تطبيق أنغامي الشهير لعطل مفاجيء مع الدقائق الأولى لبدء حفل عمرو دياب الأون لاين نظرا الإقبال الجماهيري الكبير.

وكان حفل عمرو دياب على أنغامي قد بدأ في

تمام الخامسة وبعد دقائق من بدء الحفل أصيب الموقع بعطل مفاجيء نظرا للضغط الكبير الذي تعرض له التطبيق في نفس الوقت.يذكر أن الهضبة قد طرح مؤخرا أغنيته أماكن السهر والتي احتلت قمة ترتيب الاغاني على تطبيق أنغامي وكذلك احتلت تريند موقع يوتيوب ، كما تصدر عمرو دياب تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحرك البحث الشهير جوجل.