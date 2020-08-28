أصالة تشوق جمهورها لأحدث ألبوماتها "لا تستسلم"

روجت النجمة أصالة لألبومها الجديد "لا تستسلم"، عن طريق كتابة بعض الكلمات من أغنيات الألبوم الجديد والمقرر طرحه فى قريباً، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر" قائلة: "قررت أقلده وأعمل مثل ما عم يعمل".

وكتبت أصالة، عبر حسابها على تويتر: "نهاركم سعيد .. منّ منطلق محبّتى وإحترامى وتعلّقى بالفنّان الكبير عبد المجيد عبد الله.. قرّرت قلّده وأعملّ متلّ ما عمّ يعمل، وأبدأ اليوم بكتابة بعض

الأبيات منّ أغنيات ألبومى القادم لا تستسلم.. شكراً مجيدنا على الفكرة".

يذكر أن، أخر أعمال الفنانة أصالة، أغنية "إتحبني"، من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران، مكس جاسم محمد، إشراف عام هزيم.

وتقول كلمات الأغنية:.

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إتحبني..؟ إتحبّني ؟! ما قلتهالك من فضول سؤال وْ تحتـه ألف خط ٍو إنـتِـبـه عَلّم جوابك في حضوري وش يقول وْيوقف لكل

حرف ٍمعاي وْ يحسِبه

أنا كِذا..ما أقبل أنصاف الحلـول لاحتجت منك إحساس موشرط أطلبه وِلاّ محبـّة تبقى في عمري وتطول أو بـِلّ شوقـك ياحبيـبي وإشـربـه

إن كان بـَه شيّ ٍو في بالك يـجول أو كان خَفّ الشوق وماني منتـبه لاتحسب إني وافِر وسهْل الوصول وْلاْ اتدوّر أشباهي..أنا مالي شِبـَه

أنا العزيز النـادر وْ راعي الأصول وآنا المُحِب اللي الهوى مايغلبه وآنا الجريءالواثق وآنا الخجول وآنا العنيد إللي بمزاجه تكسبـه إنّي أحبك..هذا فَصل مْن الفصول لا تختـبرني..صبري مش للتـجربة إلآّ كياني..لو تبـي العِشرة تِـطول لا اتـمسّني في كبريائي وْ تـِقـربه