تفاصيل وموعد عرض مسرحية حواديت الأراجوز

يقام في السابعة مساء، عرض "حواديت الأراجوز" على خشبة مسرح "متروبول" بالعتبة، وذلك ضمن فعاليات البيت الفني للمسرح، ومن المقرر أن سعر التذكرة 35 جنيهًا.

عرض "حواديت الأراجوز "تأليف راندة إبراهيم ، بطولة راندا قطب، عادل الكومي، محمود عامر، عادل خلف ، مجدي عبيد ، مصطفي عبد الفتاح ،

خالد نجيب ، محمد البسيوني ، حمزة عبد الله ، عادل ماضي ،أشعار فوزى المليجى ، موسيقي وائل عوض ، ديكور وأزياء إيمان الشيخ ، ماسكات مجدي ونس ، إخراج محسن العزب