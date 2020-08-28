لاعب مانشستر يونايتد “نيمانيا ماتيتش” يعلن اعتزاله لهذا السبب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2020 6:54 مساءً

يلعب الصربي نيمانيا ماتيتش مواليد 1 آب 1988 حاليا لصالح نادي الدرجة الممتازة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ 2017 في مركز الوسط المحوري انتقل إلى نادي مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية 2017 قادماً من نادي تشيلسي وقُدرت الصفقة بنحو 40 مليون جنيه استرليني.

وأعلن ماتيتش الجمعة قراره اعتزال اللعب على المستوى الدولي مع منتخب بلاده من أجل افساح المجال أمام اللاعبين الأصغر سنا.

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وذكرت وكالة رويترز عن المدير الرياضي للاتحاد الصربي للعبة أن قرار ماتيتش نهائي ولا رجعة فيه وأضاف المسؤول الصربي “لم يذكر ماتيتش أي سبب آخر للاعتزال سوى إفساح المجال أمام اللاعبين الأصغر سنا” ،

وأضاف “نحن نحترم القرار. فعمره 32 عاما وأمضى موسما مرهقا مع ناديه. اللعب في الأندية الأوروبية يتطلب الكثير من الجهد كما أننا ندرك ضرورة ضخ دماء جديدة في المنتخب الوطني للبلاد”، وتوقع ماتيسافيتش اعتزال أكثر من لاعب صربي آخر اللعب الدولي خلال عام أو عامين.

وسيلتقي منتخب صربيا في الثامن من تشرين الأول المقبل مع نظيره النرويجي في قبل نهائي ملحق التصفيات وفي حالة فوزه فإنه سيواجه اسكتلندا على مكان في البطولة القارية في 12 تشرين الثاني.

ويذكر أن ماتيتش لاعب الوسط الممتاز قد أحرز هدفين في 48 مباراة دولية خاضها مع منتخب صربيا الذي لا يزال يملك فرصة للتأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت بسبب أزمة كورونا الصحية إلى العام المقبل.