شاهد..امرأة تقود عكس الاتجاه بطريقة جنونية في أستراليا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة ،بأحد الشوارع الرئيسية في أستراليا الطريقة التي كانت تقود بها سيدة سيارتها وهي في حالة سُكر .

وألقت شرطة ولاية كوينزلاند الأسترالية، القبض على امرأة تقود سيارتها ما يقرب من 2 كيلومتر عكس الاتجاه في أحد الطرق الرئيسية بالولاية، تحت تأثير الكحول.

ونشرت الشرطة فيديو صادما للسيدة وهي تقود بطريقة خطيرة، إذ تتوقف فجأة ثم تتحرك، ثم تنتقل إلى الحارة المجاورة بطريقة خطأ، مما دفع السيارات المجاورة إلى الانحراف عن طريقها.

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كما توقفت سيارة بالقرب منها ونزل منها اثنان من الركاب ولوحا بذراعيهما للتوقف، لكنها انطلقت في الاتجاه الخطأ.

وقالت الشرطة إن السيدة (47 عاماً) كانت تسير على أحد الطرق المزدحمة في الولاية والذي تبرط بين مدينتي جولد كوست وساشاين كوست، وعندما تم إيقافها، تم إجراء اختبار الكحول لها، وكانت النتيجة أن نسبة الكحول في الدم 0.214 %.

واتهمتها شرطة كوينزلاند بالقيادة تحت تأثير الكحول وعدم السيطرة على السيارة بشكل صحيح.