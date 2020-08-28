استقالة رئيس مجلس إدارة “تيك توك” كيفن ماير

متابعة بتجـــــــــــــرد: تقدّم رئيس مجلس إدارة “تيك توك” كيفن ماير، يوم الأربعاء، باستقالته من شبكة التواصل الاجتماعي “تيك توك” التي تتمتع بشعبية كبيرة وتواجه ضغوطاً من الرئيس دونالد ترامب. ويتّهم ترامب تطبيق “تيك توك” بأنه يتيح للصين تعقّب الموظفين الفدراليين وإعداد ملفات لأشخاص بغرض ابتزازهم والتجسس على شركات. وكتب ماير في رسالة إلى الموظفين “أعلن بحزن قرار مغادرة الشركة”. وتتضمن مقاطع الفيديو القصيرة التي تنشر على “تيك توك” كل المواضيع الخفيفة بدءا من روتين الرقص ودروس صبغ الشعر إلى النكات حول الحياة اليومية والسياسة. وقد تم تنزيله 175 مليون مرة في الولايات المتحدة وأكثر من مليار مرة حول العالم.

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