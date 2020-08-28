ناشطون يتّهمون كاظم الساهر بـ “التحرّش” بمعجباته بسبب رسائل على إنستغرام!

متابعة بتجــــــــــــرد: وجّه ناشطون على تطبيق الصور إنستغرام اصابع الإتهام نحو قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، بسبب انتشار محادثة بين حسابه الموثّق ومُعجبة، فما تفاصيل اتهامه بالتحرّش؟

في التفاصيل، أعرب البعض عن غضبهم ممّا ورد في إحدى المحادثات المُنتشرة والمنسوبة إلى الفنان العراقي كاظم الساهر واتهموه بـ “التحرّش”، لتنتشر من بعدها معلومات أخرى ومفادها أن المسؤول عن صفحة الساهر يستغلّ عمله للتعارف.

ودافع محبّو كاظم الساهر عن نجمهم المُفضّل كاشفين أن الأخير لا يدير صفحته شخصياً، فيما شكّك آخرون بمضمون الرسائل واعتبروها مُفبركة ولا تعود للحساب الرسمي.

واستغرب آخرون الأسلوب المُعتمد من قبل مدير الصفحة الّذي يطلب من النساء إرسال صورهن بحجة ان “الكاظم لا يختار الا المتمرّدات” كما جاء في إحدى المحادثات، وطالبوا بفصله من عمله لأنه يساهم بتشويه صورة النجم العراقي.