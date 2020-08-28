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متابعة بتجـــــــــــرد: رصدت عدسات كاميرات الباباراتزي وصول الممثل الأميركي براد بيت بصحبة عارضة الأزياء الألمانية نيكول بوتورالسكيل إلى مطار لو كاستليه في فرنسا في رحلة رومنسية سرية.
وتشتهر الحسناء نيكول بوتورالسكيل التي تبلغ من العمر 27 عاماً في أنها شبيهة زوجة براد بيت السابقة الممثلة العالمية انجلينا جولي.
وبحسب موقع “دايلي مايل”، فيُعتقد أن النجم البالغ من العمر 56 عاماً يقيم في الوقت الحالي مع حبيبته الشابة في Château Miraval الفرنسي، وهو عقار اشتراه مقابل 67 مليون دولار في عام 2011 مع طليقته أنجلينا جولي.
وظهر براد بيت في الصور لحظة توجّهه للصعود على متن طائرة خاصة من مطار لوس انجلوس الدولي مع شبيهة أنجلينا جولي نيكول بوتورالسكيل وكلاهما وضعا أقنعة الوجه.
كانت هذه تفاصيل خبر براد بيت يصطحب شبيهة طليقته أنجلينا جولي في عطلة رومنسية إلى فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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